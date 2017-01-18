Российский турпоток в Таиланд превысил миллион человек

Число российских туристов в Таиланде впервые за два последних года превысило отметку в один миллион человек. Об этом в среду, 18 января, сообщает ТАСС.

По данным таиландского департамента по туризму, за 2016 год в королевстве отдохнули 1,09 миллиона гостей из России. Это на 23,3 процента больше, чем в 2015 году.

Российское направление является одним из самых быстрорастущих на рынке путешествий Таиланда, отмечают эксперты. Только за декабрь страну посетили 161,8 тысячи россиян, что на 26,2 процента превышает показатели аналогичного периода 2015 года.

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Общее число иностранных туристов в азиатском королевстве по итогам прошлого года составило 32,6 миллиона человек.

Таиланд стал самой популярной страной у российских отдыхающих за первые пять месяцев 2016 года. По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), с января по май в этом государстве побывали свыше полумиллиона россиян.

В июне вице-президент АТОР Владимир Канторович отметил в интервью Национальной службе новостей (НСН), что туры в королевство особенно популярны у жителей Восточной Сибири и Дальнего Востока ввиду географического положения. «Понятно, что Таиланд одна из наиболее близких стран по соотношению цены и качества, поэтому большое количество турпотока перераспределилось в Таиланд», — добавил он.