В американском городе поймали нильского варана длиной более метра

В американском городе Кейп-Корал, штат Флорида, поймали дикого нильского варана длиной более метра. Об этом в пятницу, 24 марта, сообщает UPI.

Службу отлова животных вызвали местные жители, обеспокоенные, что крупная ящерица нападет на их питомцев или станет охотиться на редких кроличьих сычей, которые водятся в тех местах.

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«Это инвазивный хищник, — заявил Кларк Свини, проживающий недалеко от места, где заметили варана. — Их укус ядовит, и они убивают сычей, находящихся под угрозой исчезновения».

Специалисты установили в округе ловушки, а когда рептилия попалась, увезли ее. О дальнейшей судьбе животного не сообщается.

Нильские вараны распространены на всей территории Африки, кроме пустынных регионов. В конце XX века особи, ввезенные в США в качестве экзотических питомцев, попали в экосистему Флориды и расплодились. Сейчас в районе Кейп-Корал обитает более тысячи нильских варанов.

В 2016 году сообщалось, что в озере Мичиган заметили расплодившихся особей красного паку — инвазивный вид травоядной рыбы из семейства пираньевых, завезенный из Южной Америки.