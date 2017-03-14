Власти заставят голландца выловить из канала 80 золотых рыбок

Власти Нидерландов потребовали у жителя города Венендал поймать золотых рыбок, которых он выпустил в канал. Об этом сообщает BBC News.

Нидерландское Агентство по предпринимательской деятельности дало Хансу ван Манену (Hans van Manen) один месяц на выполнение требования. После этого ловлей рыбок займутся государственные служащие, а ему придется оплачивать их труд.

В июне 2016 года Ван Манен выпустил в городской канал в Венендале 80 золотых рыбок и 200 золотистых язей. Он утверждает, что сделал это от любви к животным. Кроме того, мужчина надеялся, что канал с золотыми рыбками станет местной достопримечательностью.

Власти утверждают, что его действия нарушили законы, защищающие флору и фауну страны от инвазивных видов. Они опасаются, что через водопровод икра попадет в другие водоемы, и золотые рыбки начнут скрещиваться с обитающими в Нидерландах золотыми карасями.

Ван Манен сожалеет, что его начинание кончилось таким образом, но готов повиноваться требованию властей. Он планирует продать подросших в канале золотых рыбок и на вырученные деньги купить вместо них язей, которые не вызвали у чиновников претензий.

В январе сообщалось, что жителя Великобритании посадили в тюрьму за жестокое обращение в животными после видео, в котором он проглатывает живую золотую рыбку.