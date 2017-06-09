Собака изуродовала лицо пассажиру на борту самолета в США

Собака напала на пассажира американской авиакомпании Delta Airlines на борту самолета, изуродовав мужчине лицо. Об этом сообщает телеканал FOX10 TV.

Инцидент произошел в воскресенье, 4 июня, в аэропорту Атланты (штат Джорджия), перед отправлением лайнера в калифорнийский Сан-Диего.

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Марлин Термейн Джексон (Marlin Termaine Jackson) был атакован животным, которое летело вместе с его соседом в салоне лайнера. 23-килограммовый лабрадор-ретривер набросился на мужчину вскоре после того, как тот занял свое место у окна.

Джексон получил серьезные травмы лица и был экстренно госпитализирован. В больнице ему наложили 28 швов. Теперь нанесенные мужчине повреждения должен оценить пластический хирург.

Владельцем собаки оказался ветеран американской армии Рональд Кевин Манди-младший (Ronald Kevin Mundy Jr.). Ему позволили взять пса на борт лайнера в качестве так называемого животного эмоциональной поддержки. К такой практике прибегают в США. Считается, что животные помогают успокоиться нервничающим во время полета пассажирам.

Как передает портал Pix11.com, Манди вначале был снят с рейса, а затем улетел в пункт назначения на другом лайнере Delta Airlines. Его пес был помещен в багажный отсек. Мужчине не предъявили никаких обвинений в связи с инцидентом.