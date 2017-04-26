На борту самолета United Airlines умер гигантский кролик

Кролик по кличке Саймон, являющийся одним из самых больших в мире, скончался на борту лайнера американской авиакомпании United Airlines. Об этом сообщает издание The Sun.

Саймона должны были доставить из Лондона в Чикаго к его новой хозяйке. Разводчик кроликов Аннет Эдвардс (Annette Edwards), которой ранее принадлежало животное, заявила, что за три часа до вылета его обследовал ветеринар. Тогда Саймон был в порядке.

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Однако по прибытии лайнера в международный аэропорт О'Хара в Чикаго животное, которое перевозили в грузовом отсеке воздушного судна, было уже мертво. Причина гибели Саймона пока неизвестна.

«Что-то очень странное произошло, и я хочу знать, что именно. Я отправляла кроликов самолетами в разные уголки мира, ничего подобного ранее не случалось», — подчеркнула Эдвардс.

Представители United Airlines заявили, что занимаются расследованием инцидента. Источник в аэропорту Чикаго заявил The Sun, что смерть кролика вызвала панику среди служащих авиакомпании. В связи с гибелью животного авиакомпании также могут предъявить судебный иск.

Саймон принадлежал к породе континентальных гигантов. Расходы на их содержание превышают более шести тысяч долларов в год. Длина тела Саймона составляла примерно 90 сантиметров. Рекордсменом по размерам в настоящее время является его отец по кличке Дарий. Его длина — около 1,2 метра, с таким показателем животное попало в Книгу рекордов Гиннесса.

В начале апреля полицейские применили силу к пассажиру United Airlines, не желавшему покидать переполненный самолет в аэропорту Чикаго. В результате доктор Дэвид Дао получил серьезные травмы, а капитализация авиакомпании снизилась на 750 миллионов долларов из-за этого скандала.

