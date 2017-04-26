United Airlines включили в тройку худших авиакомпаний США

Авиакомпания United Airlines вошла в тройку худших перевозчиков США по версии индекса удовлетворенности американских потребителей 2017 года (ACSI). Такая информация опубликована на официальном сайте ACSI.

На основании опроса сотен тысяч американцев деятельность United Airlines была оценена в 70 баллов. Это немного выше аналогичных показателей 2016 года (68 баллов). United Airlines заняла третью строчку рейтинга ACSI из десяти позиций.

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Больше всего недовольны в текущем году американские потребители оказались лоукостером Spirit Airlines. Ему присудили оценку в 61 балл. На втором месте — еще один бюджетный перевозчик Frontier Airlines. Его оценили в 63 балла. Четвертая строчка досталась Allegiant Air. Его результат составил 71 балл.

Пятыми оказались «все прочие» авиакомпании Штатов (All others). Под этим подразумевают перевозчиков с небольшой долей на рынке США, поэтому в списке ACSI их объединяют в одну строчку. На этот раз клиенты присудили «прочим» авиакомпаниям 74 балла. В топ-10 в порядке убывания также вошли Delta Airlines, American Airlines, Alaska Airlines, Southwest Airlines и JetBlue.

Для создания рейтинга ACSI примерно 180 тысяч граждан США ежегодно опрашивают касательно их отношения к продуктам и услугам более чем 300 зарубежных и американских компаний, работающих в разных областях экономики страны.

В начале апреля пассажира United Airlines сняли с применением силы с переполненного рейса в аэропорту Чикаго. В результате доктор Дэвид Дао серьезно пострадал. Сама авиакомпания оказалась в центре скандала, ее капитализация снизилась более чем на 750 миллионов долларов.