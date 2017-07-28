Туристка сняла на видео одну из редчайших акул

Видео: Penny Bielich / YouTube

Туристке удалось снять на видео одно из редчайших животных в мире — пелагическую большеротую акулу. Пенни Билич (Penny Bielich) опубликовала ролик на YouTube.

Как уточняет Daily Mail, путешественница запечатлела акулу во время подводного плавания у острова Комодо в Индонезии. Это произошло во вторник, 25 июля.

Данная глубоководная акула была открыта в 1976 году. С того времени всего 63 раза исследователям и обычным дайверам удалось наблюдать это животное. О его анатомии, поведении и ареале пока известно очень мало.

Большеротая акула может достигать в длину до пяти метров. Опасности для человека она не представляет, питается крилем и медузами.