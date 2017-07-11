Тупорылая акула укусила нудиста у берегов Флориды

Акула напала на человека, отдыхавшего на нудистском пляже недалеко от американского города Майами-Бич, штат Флорида. Об этом сообщает издание Miami Herald.

Спасатель, дежуривший на пляже, заметил приближающуюся к людям акулу длиной 1,2-1,5 метра и последовал за ней на гидроцикле. Он использовал свисток, чтобы предупредить отдыхающих об опасности. 44-летний Элвин Ланза (Elvin Lanza) поплыл к берегу, но рыба догнала его и схватила за ноги. Он попытался пнуть ее, но это не помогло.

Спасатели вытащили пострадавшего из воды и оказали ему первую помощь. Мужчину доставили в больницу с тяжелыми травмами ног и прооперировали. Его жизни ничего не угрожает.

Издание отмечает, что за всю историю округа Майами-Дейд, где произошел инцидент, акулы нападали на людей лишь 15 раз. Специалист, с которым беседовал журналист Miami Herald, не исключил, что рыбу непреднамеренно спровоцировал спасатель со свистком.

По мнению очевидцев, нудиста укусила тупорылая акула. Этот вид распространен в тропических и субтропических водах по всему миру. Его представители очень агрессивны и представляют серьезную опасность для человека.

В апреле сообщалось, что акула напала на 17-летнюю американку у берегов Флориды, но девушка сумела отбиться, ударив рыбу по рылу.