Лишившаяся руки туристка рассказала о нападении акулы на Багамах

Американская туристка рассказала о нападении акулы, которая откусила ей руку. Об этом сообщает издание Huffington Post.

В начале июня 32-летняя жительница штата Северная Каролина Тиффани Джонсон отдыхала с мужем на Багамских островах. Когда они ныряли в море с маской и трубкой, женщина почувствовала толчок. «Я спокойно поворачиваюсь направо, чтобы посмотреть, и оказываюсь лицом к лицу с акулой», — вспоминает она. Рыба смотрела на нее, зажав в зубах правую руку туристки.

Джонсон попыталась освободить конечность, но безуспешно. Хищница не отпускала, а затем откусила руку по локоть. Муж услышал крики супруги, нырнул в воду и вытащил ее на лодку. «Я была спокойна и сказала ему, найти что-то, принести полотенце, чтобы перевязать», — рассказывает женщина. Она объясняет спокойствие своей религиозностью.

Несмотря на сильное артериальное кровотечение, ее успели доставить в больницу в багамской столице — городе Нассау. После операции Джонсон перевезли в медицинский центр в Северной Каролине, где с ней продолжают работать хирурги и протезисты.

8 июня сообщалось, что американец снял на видео нападение на него акулы во время занятий подводной рыбалкой во Флориде.