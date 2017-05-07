Акула укусила пытавшегося заарканить ее рыболова

В Австралии акула укусила мужчину, который пытался набросить на нее веревку. Об этом сообщается на сайте 9news.com.au.

Инцидент произошел у берегов штата Квинсленд. Рыболов прыгнул с лодки в море, где плавала лимонная акула длиной 2,7 метра. Он утверждает, что в ней застряла рыболовная снасть. Чтобы освободить хищника, мужчина решил вытащить ее на лодку. «Я хотел сунуть акуле в пасть трубу, достать крючки, а потом отпустить ее», — объясняет он.

Когда он попытался накинуть на ее хвост веревку, рыба увернулась и схватила его за ногу. Зажимая рану на бедре, мужчина выбрался из воды. Друзья доставили пострадавшего в больницу на полуострове Кейп-Йорк на севере Квинсленда. Акула была поймана, а из ее мяса сделали приманки для крабов.

Лимонные акулы вырастают до 3,4 метра в длину и весят до 180 килограммов. Они питаются рыбами, моллюсками и птицами. Этот вид может представлять опасность для человека.

В апреле сообщалось, что в Новой Зеландии акула напала на туристку из Франции, которая занималась серфингом у берегов залива Курио.