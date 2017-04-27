В Новой Зеландии акула укусила французскую туристку за ногу

В Новой Зеландии акула напала на туристку из Франции. Об этом в четверг, 27 апреля, сообщает издание Otago Daily Times.

Девушка занималась серфингом у берегов залива Курио со своим молодым человеком и друзьями. Она лежала на доске, когда акула неожиданно укусила ее за ногу.

Друзья вытащили пострадавшую на пляж и зажимали глубокую рану, оставленную зубами хищника, пока не прилетел вертолет спасателей.

По словам главы школы серфинга, ставшего свидетелем инцидента, девушка оставалась в сознании и сохраняла спокойствие. Укус не задел артерию, поэтому кровотечение не было сильным.

18 апреля сообщалось, что в Австралии после нападения акулы погибла 17-летняя девушка, которая занималась серфингом вместе со своим отцом.