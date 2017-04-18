В Австралии акула убила 17-летнюю серфингистку

В городе Эсперанс (Австралия) 17-летняя девушка, которая занималась серфингом вместе со своим отцом, погибла после нападения акулы. Об этом сообщает The Independent.

По информации издания, акула напала на девушку и лишила ноги. Медики попытались оказать пострадавшей первую помощь на пляже залива Уили и доставили ее в одну из местных больниц, где она и умерла.

После нападения акулы пляж был закрыт местными властями на 48 часов. Как пишет телеканал «360», серферы и отдыхающие были предупреждены о возможности нападения хищников.

На данной территории ранее уже были замечены большие белые акулы. В июне 2016 года 60-летняя Дорин Коллер умерла после нападения во время занятий дайвингом около города Перт. В 2014 году серфер Шон Поллард лишился там кисти правой руки и левой руки выше локтя.

В апреле стало известно, что акула атаковала лодку с мужчиной на северо-востоке Австралии. Хищник разорвал зубами каяк, в котором плыл 39-летний Гэвин Клейдон.