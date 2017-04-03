Акула разорвала лодку с мужчиной у берегов Австралии

Акула атаковала лодку с мужчиной на северо-востоке Австралии. Хищник разорвал зубами каяк, в котором плыл 39-летний Гэвин Клейдон (Gavin Kleidon). Об этом в понедельник, 3 апреля, сообщает газета Sunshine Coast Daily.

Инцидент произошел днем ранее, 2 апреля, в заливе Мортон у побережья штата Квинсленд. Клейдон плыл примерно в пяти километрах от суши, когда на него набросилась акула.

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По словам австралийца, все произошло внезапно. Рыба оторвала заднюю часть каяка длиной 6,5 метра, но сам Клейдон остался невредимым.

Забравшись на оставшийся от лодки обломок, он вызвал спасателей по мобильному телефону. Он также позвонил своей жене, с которой несколько лет назад произошел аналогичный инцидент.

Спустя примерно 40 минут за отдыхающим прислали самолет. Клейдона благополучно эвакуировали и доставили на берег.

В декабре 2016 года четырехметровая акула напала на туриста в ЮАР, вышибив мужчину из лодки. Путешественник при этом не пострадал, но его плавсредство получило значительные повреждения.

