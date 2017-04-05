Американка ударила напавшую акулу по рылу

17-летняя американка сумела отбиться от акулы, напавшей на нее у берегов Флориды. Об этом во вторник, 4 апреля, сообщает издание The Huffington Post.

Инцидент произошел на пляже в городе Дестин, где жительница Кентукки Кейтлин Тейлор (Caitlyn Taylor) отдыхала вместе с мамой и друзьями. Когда она зашла в море по пояс, то заметила приближающуюся волну. Девушка решила, что к ней направляется дельфин, и стала возвращаться к берегу.

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Однако в действительности вместо дельфина это оказалась акула, которая, подплыв к Тейлор, схватила ее за ногу. Чтобы вырваться, Кейтлин ударила ее кулаком по рылу. Это заставило рыбу разжать челюсти.

Управление шерифа округа сообщило в Facebook, что по оценке друзей девушки, длина акулы составляла около полутора метров. Ее вид не установлен.

Зубы акулы проткнули кожу в шести местах. «Ей повезло, что не задело бедренную артерию, — заметил один из очевидцев. — Тогда все было бы серьезнее». Врачи наложили Кейтлин 80 швов.

3 апреля сообщалось, что в Австралии акула атаковала лодку с мужчиной и разорвала ее зубами.