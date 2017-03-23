Гигантская акула напугала новозеландского рыболова

Видео: Storyful News / YouTube

Житель новозеландского города Окленд Шон Маккормак (Sean McCormack) снял на видео крупную белую акулу, которая кружила возле его лодки. Об этом сообщает TVNZ.

Маккормак рыбачил в море и уже собирался возвращаться, когда заметил гигантскую хищную рыбу. По всей видимости, ее заинтересовала приманка, которую использовал рыболов.

По размерам акула была сопоставима с лодкой Маккормака, имеющей длину 3,6 метра. «Я дрожал, как школьница», — признается рыболов. Он попытался вытянуть леску, но акула ее перекусила.

Белые акулы — одни из крупнейших хищных рыб на Земле. В среднем они вырастают до 4,6—4,8 метров в длину, но встречаются особи длиной до 6 метров. Считаются наиболее опасным для человека видом акул.

В феврале сообщалось, что беспилотник снял на видео, как белая акула едва не напала на серфера у берегов Австралии.