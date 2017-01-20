Австралийский дайвер подружился с акулой

Дайвер, живущий в австралийском городе Порт-Маккуори, подружился с акулой, которая позволяет обнимать себя. Об этом пишет Buzzfeed.

Рик Андерсон (Rick Anderson), который ведет занятия в собственной школе дайвинга, впервые обнял акулу семь лет назад, чтобы показать своим студентам, что животные могут быть приветливыми. По словам мужчины, с тех пор отношения с рыбой достигли уровня, когда акула сама подплывает к нему во время погружения ради объятий.

Андерсон предупреждает, что несмотря на возможный добрый нрав акулы, необходимо соблюдать осторожность. «Это дикие животные и они дадут понять, если не хотят, чтобы к ним прикасались», — сказал он.

В сентябре 2016-го стало известно, что YouTube-блогер из Австралии подружился со своим домашним кенгуру. Мужчина гуляет вместе с животным в парке, ходит по магазинам, работает и знакомит его с заинтересовавшимися прохожими.