Нападение акулы на пловца в США попало на видео

Американец снял на видео нападение на него акулы во время занятий подводной рыбалкой во Флориде. Ролик был размещен на канале YouTube Over The Edge.

Как рассказал Паркер Симпсон (Parker Simpson), инцидент произошел в воскресенье, 4 июня, в районе архипелага Флорида-Киз. Он ловил рыбу вместе со своим приятелем Джастином, когда на мужчину напал морской хищник.

По словам Симпсона, это была рифовая акула длиной свыше двух метров. Она впилась в ногу пловца, откусила кусок кожи с мясом и повредила артерию — мужчина потерял больше литра крови.

Друг пришел ему на выручку и отогнал хищника. Он также помог пострадавшему доплыть до лодки, с которой они ныряли. Паркер признался, что сам вряд ли смог бы добраться до катера в таком состоянии.