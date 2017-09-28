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Полицейские в США вытащили из самолета пассажирку с аллергией на животных

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Полицейские с применением силы сняли с рейса американской авиакомпании Southwest Airlines женщину, заявившую, что у нее аллергия на животных. Видео случившегося опубликовал в Twitter портал BBC News.

Как уточняет газета Los Angeles Times, инцидент произошел во вторник, 26 сентября, в аэропорту Балтимор-Вашингтон. Профессор колледжа Анила Долацай (Anila Daulatzai) намеревалась вылететь из американской столицы в Лос-Анджелес.

На борту 46-летняя женщина заметила двух собак. Она заявила стюардессам, что страдает смертельно опасной аллергией на животных. Сотрудники перевозчика попросили Долацай показать медицинскую справку, подтверждающую ее диагноз. Такого документа у путешественницы не оказалось. Тогда ее попросили выйти из самолета, но пассажирка отказалась.

В итоге представители Southwest Airlines вызвали полицию. Стражи порядка силой вывели Долацай из лайнера. Затем она предстала перед судом, где ей предъявили обвинение в нарушении общественного порядка, создании препятствий в работе полиции и сопротивлении при аресте. Позднее женщину выпустили на свободу.

В Southwest Airlines извинились перед Долацай за инцидент и заявили, что были опечалены произошедшим. Представители перевозчика пообещали связаться с пассажиркой для урегулирования ситуации.

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AUGUST 30: Young girls wash themselves in a river before a traditional Reed dance ceremony at the stadium at the Royal Palace on August 30, 2009, in Ludzidzini, Swaziland. About 80.000 virgins from all over the country attended this yearly event, which goes on for a week and the biggest in Swazi culture. It was founded to celebrate the beauty of Swazi women and girls. King Mswati III, and absolute monarch, was born in 1968 and he has 14 wives and many children. The king danced with his men in front of the 80.000 girls. Many of the girls hope to get noticed by the king and to be chosen as a future wife, a ticket from poverty and into a life of privilege and luxury. The country is one of the poorest in the world and it is struggling with a high prevalence of HIV-Aids and severe povertyДевы для короля
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