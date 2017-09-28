Полицейские в США вытащили из самолета пассажирку с аллергией на животных

Полицейские с применением силы сняли с рейса американской авиакомпании Southwest Airlines женщину, заявившую, что у нее аллергия на животных. Видео случившегося опубликовал в Twitter портал BBC News.

Как уточняет газета Los Angeles Times, инцидент произошел во вторник, 26 сентября, в аэропорту Балтимор-Вашингтон. Профессор колледжа Анила Долацай (Anila Daulatzai) намеревалась вылететь из американской столицы в Лос-Анджелес.

На борту 46-летняя женщина заметила двух собак. Она заявила стюардессам, что страдает смертельно опасной аллергией на животных. Сотрудники перевозчика попросили Долацай показать медицинскую справку, подтверждающую ее диагноз. Такого документа у путешественницы не оказалось. Тогда ее попросили выйти из самолета, но пассажирка отказалась.

В итоге представители Southwest Airlines вызвали полицию. Стражи порядка силой вывели Долацай из лайнера. Затем она предстала перед судом, где ей предъявили обвинение в нарушении общественного порядка, создании препятствий в работе полиции и сопротивлении при аресте. Позднее женщину выпустили на свободу.

В Southwest Airlines извинились перед Долацай за инцидент и заявили, что были опечалены произошедшим. Представители перевозчика пообещали связаться с пассажиркой для урегулирования ситуации.