Авиакомпания Delta извинилась перед снятым с самолета россиянином

Американская авиакомпания Delta Air Lines извинилась перед Андреем Ереминым, который пропустил рейс из-за обвинения в «оккупации Крыма». Об этом россиянин рассказал агентству РИА Новости.

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Еремин сообщил, что в среду подал перевозчику жалобу в связи с тем, что его высадили из самолета после того, как его нетрезвый сосед отказался лететь рядом с гражданином России. Через несколько часов он получил ответ от помощника гендиректора авиакомпании Сьюзан Кертис.

«Пожалуйста, примите наши извинения за события, которые вы описали по телефону… Мы очень серьезно принимаем ваши озабоченности, о которых вы сказали, и сейчас расследуем это», — указано в письме.

Ранее Еремин не исключил подачи искового заявления в суд за оскорбление. «Они (авиакомпания — прим. «Ленты.ру») мне предложили 100 долларов компенсации. Я этого не прощаю», — подчеркнул тогда он, однако затем решил сначала подать жалобу непосредственно в авиакомпанию и потребовать извинений. «Мне не столько финансовая компенсация нужна, сколько публичные извинения», — уточнил он.

Накануне в авиакомпании сообщили, что россиянина сняли с рейса Сиэтл-Атланта не за «оккупацию Крыма», а за то, что он нарушил правила безопасности. Представители перевозчика отметили, что россиянин опоздал на рейс и ворвался через уже закрытую дверь в салон готовившегося ко взлету самолета, что привело к срабатыванию сигнализации. Позднее Еремин опроверг это заявление, рассказав, что был одним из поздних пассажиров на этом рейсе, но «никуда не врывался. Двери были открыты, я спокойно зашел в самолет и сел на свое место», — пояснил пассажир.

Крым вошел в состав России по итогам проведенного в марте 2014 года референдума. Власти Украины отказались признать результаты плебисцита. Киев считает Крым оккупированной территорий, Москва утверждает, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.