Сотрудники «Аэрофлота» нашли пропавшую при выгрузке багажа таксу

Собака породы такса по кличке Макс, сбежавшая при выгрузке багажа 11 ноября 2017 года, была найдена сотрудниками наземной службы «Аэрофлота» вблизи ТЗК «Роснефть» на территории режимной контролируемой зоны аэропорта. Об этом сообщили в авиакомпании.

«На протяжении всего этого времени мы не прекращали поиски ни на день: совершали ежедневные объезды территории режимной зоны аэропорта и близлежащих окрестностей Шереметьево, проверяли информацию, поступающую от очевидцев. И наши усилия увенчались успехом! Такса уже находится рядом со счастливыми хозяевами. Владельцам Макса за счет авиакомпании была предоставлена новая крепкая клетка, соответствующая всем требованиям перевозки в самолете. Благодарим всех, кто оказывал нам поддержку и помогал в розыске, будь то звонок или репост нашего поста!», — говорится в сообщении на официальной странице авиакомпании в Facebook.

В авиакомпании также сообщили, что по факту пропажи собаки было проведено тщательное служебное расследование. «В результате проверки установлено, что сотрудники обслуживающей компании ОАО «Хабаровский Аэропорт» приняли к перевозке контейнер, не отвечающий требованиям перевозки животных (фиксатор крепления был неисправен и находился в открытом положении, входная дверца не опломбирована). В результате нарушения норм транспортировки собака покинула клетку и сбежала с борта при выгрузке багажа в Москве», — сообщили в авиакомпании. Данная информация была доведена до сведения ОАО «Хабаровский Аэропорт», обслуживающая компания вину признала, сообщили в «Аэрофлоте».

В «Аэрофлоте». также напомнили, что для перемещения воздушным транспортом животное обязательно должно иметь соответствующие ветеринарные документы. Для перевозки в салоне воздушного судна принимаются животные, вес с клеткой которых не превышает 8 килограммов. Для перевозки животного в специальном отделении самолета владелец домашнего питомца должен позаботиться о приобретении для него крепкой и комфортной клетки.

Собака породы такса по кличке Макс пропала 11 ноября, выбежав из контейнера при разгрузке багажа рейса SU1713 Хабаровск – Москва в аэропорту Шереметьево. Авиакомпанией был организован поиск животного, который не прекращался на протяжении всего времени с момента его пропажи.