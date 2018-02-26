Стюардесса потушила соком вспыхнувшую в самолете сумку

Стюардесса авиакомпании China Southern потушила сумку, загоревшуюся на багажной полке. Очевидцы сняли все происходящее на видео и выложили его в сеть, сообщает The Sun.

Портативное зарядное устройство для мобильного телефона взорвалось в отделении для ручной клади в салоне самолета, когда он готовился к вылету из международного аэропорта Хунцяо в Шанхае. Бортпроводница и один из пассажиров потушили огонь, залив его водой и соком.

Рейс благополучно вылетел из Китая после трехчасовой задержки.

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В феврале одна из пассажирок American Airlines обнаружила, что забыла мобильный телефон в самолете. Представители авиакомпании заверили женщину, что найдут гаджет и передадут ей, но сообщили, что телефон не видели. Через несколько дней в облачном хранилище хозяйки телефона появилось селфи одной из стюардесс.

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