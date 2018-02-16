«Демонический» ребенок 8 часов терроризировал пассажиров

Один из пассажиров трансатлантического рейса из Германии в Ньюарк, штат Нью-Джерси в США опубликовал на YouTube видеозапись, сделанную на борту.

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На кадрах видно, как ребенок дошкольного возраста прыгает по сиденьям и визжит. Попытки матери успокоить ребенка были безуспешными.

Автор ролика пояснил, что такое поведение продолжалось все восемь часов полета, и назвал ребенка «демоническим». Один из комментаторов заметил, что крики ребенка напоминают «озверевшую бешеную собаку».

Когда именно произошел инцидент, не уточняется. Автор ролика намерен обратиться с жалобой в авиакомпанию, осуществлявшую рейс.

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