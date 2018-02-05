Авиабилеты подорожают в 2018 году

Удорожание топлива приведет к увеличению стоимости авиабилетов на 10-15 процентов в 2018 году. Об этом директор туристической компании TUI в России Тарас Демура сообщил агентству «Интерфакс».

По мнению Демуры, рост цен может быть обусловлен изменениями на валютном рынке, соотношением доллар-евро, а также курсом рубля. При этом руководитель TUI отметил, что прогноз составлен на текущий момент и по прошествии времени ситуация может измениться.

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Он заявил, что увеличение стоимости билетов будет компенсироваться снижением цен на проживание, так как выгодные предложения на рынке появляются все чаще. Демура высказал предположение, что стоимость путевок в Грецию для российских туристов не должна претерпеть изменений в текущем году.

TUI Group (Touristik Union International) — крупнейшая в мире туристическая компания, которая владеет шестью собственными авиакомпаниями и более чем 300 отелями в 24 странах.

TUI Россия и СНГ создана в 2009 году. Она ежегодно обслуживает более 700 тысяч туристов и включает свыше 600 агентств.

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