Полный самолет сантехников вернулся в аэропорт из-за сломанного туалета

Самолет компании Norwegian был вынужден прервать полет и вернуться в пункт вылета в Осло из-за неисправности туалета. Об этом пишет издание Dagbladet.

Комизм ситуации в том, что на борту лайнера находились 60-70 сантехников компании Rørkjøp, которые летели в командировку в Мюнхен. Исполнительный директор компании Франк Ольсен рассказал изданию, что его сотрудники были не прочь самостоятельно починить туалеты, однако для этого потребовалось бы отправить сантехника за борт самолета, находившегося на высоте 10 тысяч метров.

Полет должен был продолжаться более двух часов.

17 января самолет американской авиакомпании United Airlines, следовавший из Денвера на Гавайи, совершил вынужденную посадку в аэропорту Сан-Франциско из-за переполненных туалетов. Выяснилось, что наземные службы в Денвере не обслужили самолет перед вылетом.

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