Пожилая американка летала без билета и побывала в психбольнице

Пожилая американка Мэрилин Хартман, известная за многочисленные попытки попасть на борт самолета без билета, была арестована 28 января в чикагском аэропорту О`Хара спустя три дня после освобождения из-под стражи. Об этом сообщает CNN.

По информации телеканала, 14 января Хартман без посадочного талона и паспорта улетела из Чикаго в Лондон. По прилету работники аэропорта Хитроу обнаружили, что 66-летняя женщина путешествовала без документов, и направили ее обратно в США, где 18 января она была арестована за незаконное пересечение границы.

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Через неделю Хартман отпустили, при этом запретив приближаться к аэропортам. Спустя всего три дня, 28 января, ее снова поймали на территории аэропорта О`Хара. Пожилой женщине каким-то образом удалось добраться из частной авиационной зоны до главного терминала, которые расположены на расстоянии нескольких километров друг от друга, уточняет USA Today.

После задержания в чикагском аэропорту американке назначили психиатрическую экспертизу и надели электронный браслет, чтобы отслеживать ее передвижения. Заседание суда по делу назначено на 31 января.

Ранее Мэрилин Хартман десять раз попадала в полицию за аналогичные преступления. Например, в 2014 году пожилую даму арестовали в международном аэропорту Лос-Анджелеса за то, что она прилетела из Сан-Хосе без билета. В 2015 году ее задерживали в аэропорту Флориды, а в 2016 году — в Чикаго. После этого суд приговорил ее к шести месяцам содержания в психиатрическом учреждении.

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