Сотрудник аэропорта испортил молодоженам окончание медового месяца

Молодожены Крис и Эми Рейнолдс вернулись из медового месяца, который они провели в Гренаде на Карибском море, и в лондонском аэропорту обнаружили, что их новый автомобиль разбит и не подлежит восстановлению. Работник воздушной гавани, отгоняя машину, врезался в ограждение, сообщает The Sun.

Крис и Эми обратились в сервисную службу и заплатили 80 фунтов (более 6 300 рублей) за дополнительные услуги, такие как встреча в аэропорту, постановка автомобиля на парковку и доступ в VIP-ложу. Однако консьерж опоздал на встречу с ними на целый час, что не позволило им попасть в VIP-зал. Затем они улетели на отдых, а по возвращении работники сервисной службы оповестили семью Рейнолдс, что их автомобиль полностью разбит.

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Автомобиль Citroen DS3 молодожены купили за полгода до инцидента. Страховая компания возместила стоимость транспортного средства, но им пришлось доплатить 2 500 фунтов (около 200 тысяч рублей) за новую машину и оформление страховки на нее.

Представитель аэропорта Гатвик сообщила, что сервисная служба, в которую обратились молодожены, не имеет отношения к воздушной гавани.

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