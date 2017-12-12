Муж заснял нападение акулы на жену во время медового месяца

mirror.co.uk

Эван Кэрролл из Южной Каролины, США, снял на видео, как на его жену Сару Иллиг (Sarah Illig) напала акула, когда они отдыхали на Карибском море в медовый месяц. Об инциденте пишет газета Daily Mirror.

Девушка признается, что сначала подумала, будто муж разыгрывает ее, и акула ненастоящая. «Но в долю секунды я осознала, что мне на самом деле больно. Я повернула голову, так как очки блокировали боковое зрение, и увидела акулу больше себя, прицепившуюся к моей руке», — рассказывает Линг.

По словам девушки, она смогла вырвать руку, только когда акула ослабила хватку. «Обычно акулы-няньки не кусают, если их не провоцировать. Но пока я плавала, никто их не хватал, и не дергал за хвост, как вы и сами видите», — удивилась она.

Девушка отделалась небольшой царапиной и в тот же день выложила ролик в свой Instagram-аккаунт, попросив подписчиков не выключать звук, чтобы не пропустить самое интересное.