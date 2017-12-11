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Встречу огромной акулы и рассеянного аквалангиста сняли на видео

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SA Spearfishing / Facebook

Видео столкновения аквалангиста с большой белой акулой, опубликованное южноафриканским сообществом любителей подводной охоты, приобрело вирусную популярность в интернете. Об этом сообщает издание New Zealand Herald.

На видео аквалангист позирует перед камерой и не замечает грозящей ему опасности, пока огромная хищная рыба не подплывает к нему вплотную.

Ролик появился на странице SA Speafishing в Facebook в воскресенье, 10 декабря. За сутки его посмотрели более миллиона раз. После этого видео удалили.

Большая белая акула — одна из самых крупных хищных рыб в мире. В среднем представители этого вида вырастают до 4,6-4,8 метра в длину, но встречаются особи длиной до 6 метров. Считаются наиболее опасным для человека видом акул.

В ноябре сообщалось, что британский врач, занимавшийся серфингом у берегов Австралии, сумел отбиться от схватившей его трехметровой акулы.

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