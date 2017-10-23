Четырехметровая акула подбросила кричащую девушку в воздух

Большая белая акула напала на девушку, которая отдыхала с семьей у берегов австралийского города Норманвилл, штат Южная Австралия. Об этом сообщает издание The Guardian.

Хищная рыба атаковала 15-летнюю Сару Уильямс (Sarah Williams), когда та ловила кальмаров с каяка. «Откуда ни возьмись, снизу подплыла акула, ударила по каяку и подбросила в воздух и ее, и каяк», — рассказывает отец девушки Крис Уильямс, который был с сыном на моторной лодке в 30 метрах от дочери.

Девушка упала в воду и с криками пыталась забраться обратно на каяк. Ее отец запустил мотор и направил лодку к ней, а сын втащил ее на борт. По словам Криса Уильямса, еще десять секунд, и Сара была бы мертва.

После этого они направились к берегу, волоча за лодкой запутавшийся в рыболовной снасти каяк. Акула не отставала и продолжала кружить возле него.

Девушка отделалась синяками и царапинами, однако, потеряла мобильный телефон и колонки.

Большая белая акула — одна из самых крупных хищных рыб в мире. В среднем представители этого вида вырастают до 4,6-4,8 метра в длину, но встречаются особи длиной до шести метров. Считаются наиболее опасным для человека видом акул.

В июле сообщалось, что большая белая акула напала на школьницу из ЮАР, занимавшуюся серфингом в районе южноафриканского города Ист-Лондон.