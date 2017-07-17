Одноногий серфер спас 13-летнюю школьницу от трехметровой акулы

Большая белая акула напала на школьницу из ЮАР, занимавшуюся серфингом в районе южноафриканского города Ист-Лондон. Об этом сообщает издание The Telegraph.

13-летняя Зои Стейн (Zoe Steyn) отплыла на 75 метров от берега и сидела на доске для серфинга, свесив ноги в воду. «Я увидела огромный черный глаз, который смотрел прямо на меня, потом раздался громкий треск», — вспоминает она нападение акулы. Трехметровая рыба схватила доску для серфинга зубами и сбросила девочку в воду.

Зои услышала крики других серферов и сумела забраться на кусок доски, но от испуга не понимала, что делать дальше. Школьницу спас одноногий фотограф Жан-Поль Водри (Jean-Paul Veaudry). Он подплыл к ней на собственной доске и сказал не думать об акуле, а грести к берегу.

«Когда я добралась до пляжа, то почувствовала такое облегчение, какого не чувствовала никогда в жизни, — говорит Зои. — Жан-Поль сказал, что мне очень повезло».

По мнению Водри, если бы девочка не сидела на доске неподвижно, исход мог оказаться другим. «Акула укусила как раз в том месте, где находилась бы ее рука, если бы она гребла, — утверждает Водри. — Кто знает, что случилось бы, если бы в воду попала кровь».

Большая белая акула — одна из самых крупных хищных рыб в мире. В среднем представители этого вида вырастают до 4,6-4,8 метра в длину, но встречаются особи длиной до шести метров. Считаются наиболее опасным для человека видом акул.

13 июля сообщалось, что большая белая акула перевернула байдарку у берегов округа Санта-Круз, штат Калифорния, но не тронула упавшего в воду человека.