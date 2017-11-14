Британский врач дал по морде схватившей его трехметровой акуле

Начинающему любителю серфинга в Австралии удалось отбиться от трехметровой акулы. Об этом сообщает Associated Press.

Британский врач Чарли Фрай плавал в 90 километрах от Сиднея с коллегами, когда почувствовал неожиданный удар в бок. Повернувшись, он увидел рядом с собой огромную акулу. Хищная рыба выглянула из воды и схватила его за правую руку.

Фрай вспомнил, что смотрел на YouTube рассказ профессионального серфингиста Мика Фэннинга о встрече с большой белой акулой. Фэннинг утверждал, что рыба уплыла, когда он ударил ее по носу. Врач решил последовать его примеру.

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«Я ударил ее по морде левой рукой, а потом сумел забраться обратно на свою доску и закричал друзьям, — вспоминает Фрай. — Тут, к счастью, подоспела волна, и я как бы выплыл на ней». По его словам, от испуга он заметил кровоточащую рану на плече только после того, как оказался на берегу.

Травма, нанесенная зубами акулы, оказалась неопасной. Друзья не стали вызывать скорую помощь, а сами отвезли пострадавшего в больницу, где они работали. Там ему оказали первую помощь.

Большая белая акула — одна из самых крупных хищных рыб в мире. В среднем представители этого вида вырастают до 4,6-4,8 метра в длину, но встречаются особи длиной до 6 метров. Считаются наиболее опасным для человека видом акул.

В апреле сообщалось, что 17-летней американке удалось отбиться от напавшей на нее акулы, также ударив ее по морде.