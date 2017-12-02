Тигровая акула убила американку у острова Кокос

Тигровая акула напала на американскую туристку у берегов острова Кокос — самого крупного из необитаемых в Тихом океане. Об этом в субботу, 2 декабря, сообщил телеканал Sky News.

Женщина занималась дайвингом в группе с другими путешественниками, когда на нее напала акула. Животное укусило ее несколько раз. Туристку достали из воды и оказали ей первую помощь, однако она скончалась от полученных ран.

Как отмечается, акула также атаковала главу группы дайверов. Он выжил, его состояние оценивается как серьезное, но стабильное.

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Тигровые акулы считаются крайне опасными для человека. Они вырастают в среднем до 4,25 метра в длину и весят до 635 килограммов. В Книгу рекордов Гиннесса занесена особь длиной 5,5 метра, которая весила полторы тонны.

14 ноября начинающему любителю серфинга в Австралии удалось отбиться от трехметровой акулы, ударив ее по морде. По словам британца Чарли Фрая, от испуга он заметил кровоточащую рану на плече только после того, как оказался на берегу.

В апреле сообщалось, что 17-летней американке также удалось отбиться от напавшей на нее акулы, ударив животное по морде.