Стюардесса забылась и сделала селфи на украденный телефон пассажирки

Стюардесса American Airlines сделала селфи на забытый одной из пассажирок телефон вместо того, чтобы вернуть его хозяйке. Фотография появилась в хранилище iCloud через несколько дней после утери смартфона. Об этом сообщает The Sun.

По прилете одна из пассажирок обнаружила, что забыла в самолете мобильный телефон. Представители авиакомпании попросили женщину покинуть самолет и заверили, что найдут гаджет и передадут ей. Девушка ждала в аэропорту, пока работники осмотрят салон, однако спустя некоторое время ей сообщили, что ничего не обнаружили. Через несколько дней в облаке телефона появилось селфи одной из стюардесс.

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Друг потерявшей телефон пассажирки написал об инциденте в своем Twitter. На запись отреагировали представители American Airlines: они попросили мужчину указать, заполняла ли его подруга акт об утере. Получив утвердительный ответ, перевозчик предложил девушке прийти в офис компании для выяснения обстоятельств.

По информации авиакомпании, владелица телефона до сих пор не приехала к ним и не перезвонила.

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