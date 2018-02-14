Прорывавшийся в общежитие студент из Эфиопии искусал бойца Росгвардии

В Волгограде за нарушение общественного порядка бойцы Росгвардии задержали студента из Эфиопии. Об этом говорится в сообщении ведомства, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в среду, 14 февраля.

Молодой человек, предположительно, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, «пытался нарушить пропускной режим студенческого общежития».

Сотрудники Росгвардии попросили его предъявить документы, на что тот ответил нецензурной бранью и набросился на них. Нарушитель общественного порядка укусил одного из бойцов за руку, а затем ногой ударил кузов служебного автомобиля, оставив на нем вмятину.

В результате росгвардейцам удалось надеть на дебошира наручники и доставить его в отдел полиции. Там выяснилось, что злоумышленник является гражданином Эфиопии.

Покусанному дебоширом сотруднику Росгвардии была оказана медицинская помощь.

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