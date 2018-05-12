Поднявшего росгвардейца мужчину приняли за «выносившего мусор иностранца»

Видеоролик с молодым человеком, который берет на руки сотрудника Росгвардии и несет по станции московского метро, стал мемом. Пользователи соцсетей принялись шутить на тему произошедшего — в частности, предложили вручить мужчине премию «за самый нелепый способ сесть в тюрьму».

«Иностранец просто. Увидел мусор — понес в урну», — написал пользователь @korobkofz. Он также возмутился подготовкой росгвардейцев (орфография и пунктуация автора сохранены): «Мог бы подойти террорист, вытянуть пистолет у мальца и мочить всех подряд. Наказать нужно тех, кто плохо готовит этих мальчишек. Стоят трое рты пооткрывали».

11 мая в сети появилось видео, на котором запечатлено, как пассажир столичной подземки поднимает росгвардейца и несет его по станции «Сухаревская». Против мужчины было возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти. 12 мая задержанного отпустили под подписку о невыезде.

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