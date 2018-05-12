Интернет и СМИ
 
Последние новости
Взявшего росгвардейца на руки москвича оставили на свободе
Москвичам насыплют островов  
На похороны Стивена Хокинга пригласят путешественников во времени
Емельяненко оценил шансы включения ММА в программу Олимпиады
Одну из богатейших украинок зарезали в Черногории
Появилось фото «любезной» слежки российского фрегата за американским авианосцем
Израильские ракеты убили 11 иранцев
Президент Аргентины отказался ехать на чемпионат мира в Россию
Опубликовано фото уничтоженного Израилем «Панциря»
Новости партнеров

Поднявшего росгвардейца мужчину приняли за «выносившего мусор иностранца»

Перейти в «Мою Ленту»

Видеоролик с молодым человеком, который берет на руки сотрудника Росгвардии и несет по станции московского метро, стал мемом. Пользователи соцсетей принялись шутить на тему произошедшего — в частности, предложили вручить мужчине премию «за самый нелепый способ сесть в тюрьму».

«Иностранец просто. Увидел мусор — понес в урну», — написал пользователь @korobkofz. Он также возмутился подготовкой росгвардейцев (орфография и пунктуация автора сохранены): «Мог бы подойти террорист, вытянуть пистолет у мальца и мочить всех подряд. Наказать нужно тех, кто плохо готовит этих мальчишек. Стоят трое рты пооткрывали».

11 мая в сети появилось видео, на котором запечатлено, как пассажир столичной подземки поднимает росгвардейца и несет его по станции «Сухаревская». Против мужчины было возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти. 12 мая задержанного отпустили под подписку о невыезде.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!
Предыстория: Взявшего росгвардейца на руки москвича оставили на свободе
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Взявшего росгвардейца на руки москвича оставили на свободе
Пассажир московского метро взял на руки росгвардейца и попался
Подозреваемые в атаке на бойцов Росгвардии арестованы
Другие материалы рубрики
Интернет и СМИ00:0410 мая

Рай для педофилов

Дети научились оголяться и танцевать ради лайков. За ними наблюдают незнакомцы
20:4611 мая

Государственным СМИ дадут дополнительные миллионы рублей

16:1611 мая

Студентка оголилась на защите диплома и попала под огонь критики

20:5711 мая

Опасные расширения для Google Chrome заразили десятки тысяч пользователей

Интернет и СМИ00:0211 апреля

«Мат в соцсетях должен быть удален»

Сын Боярского вырос, стал депутатом и взялся за цензуру в интернете
17:4411 мая

Познер поведал о горечи от «декоративного» Совета по правам человека

06:2411 мая

Рассказ британки о жизни с четырьмя мужчинами шокировал телезрителей

19:2311 мая

Фото похожего на пенис щенка признали порнографией и удалили

Интернет и СМИ00:08 8 мая

За доллар в час

На Острове свободы есть все, кроме интернета. Виновата Америка
12:1411 мая

В сети поискали причины провала Самойловой на «Евровидении»

00:1011 мая

Опасные вирусы научились обходить защиту Google

14:5711 мая

Китай лишился «Евровидения» из-за желания вырезать геев

Россия
«Лизнул промежность — сначала чуть горчило»
Он сходил в легальный бордель в Москве. Рука вошла до середины предплечья
Тамплиеры открестились от ограбления петербургских казаков
В Екатеринбурге опять начали взрывать телебашню
Тамплиеров заподозрили в ограблении петербургских казаков
Назван возраст самого старого пенсионера России
Налоговики пополнили подмосковный бюджет на три миллиарда рублей
Пассажир московского метро взял на руки росгвардейца и попался
Все материалы
Мир
Кандидаты от народа
Они заказывают проституток, пьют на работе и ругают приезжих. И это не Россия
Американские ВВС перехватили два российских бомбардировщика
Минобороны рассказало подробности «перехвата» российских Ту-95
Сирийская ракета распугала свадьбу в Израиле
В Японии назвали дату окончания Корейской войны
В США показали «повлиявшую на выборы» российскую рекламу из соцсетей
В НАТО заметили возрождение российской армии
Все материалы
Бывший СССР
Латвийские солдаты во время ежегодных военных ученийБроня крепка
США везут в Прибалтику военных и оружие. На кого его направят?
«Жертва Русского мира»
Он защищал русских на Украине и был убит. Виновные до сих пор не наказаны
Одну из богатейших украинок зарезали в Черногории
На Украине воссоздали планируемый Савченко теракт
В Тбилиси прошли обыски и начались беспорядки
Жителей Туркмении лишат семерок в автомобильных номерах
Савченко лишилась адвокатов и 17 килограммов
Все материалы
Экономика
Деды поднимали
Они делают деньги на патриотизме и скорби. Им не стыдно
Германии предрекли захват газового рынка из-за «Северного потока-2»
Санкции и Путин спутали планы правительства
Австралия ограничит расчеты наличными
Газопровод в обход России запустят в День России
На Украине вычислили хитрость для обхода антироссийских санкций
Названы регионы с самой доступной мобильной связью
Все материалы
Силовые структуры
Черный полковник
Он ловил бандитов и маньяков после войны. С него писали и Жеглова, и Шарапова
«Это не я, это Москва лютует»
Из-за них 36 человек погибли в шахте «Северная». Главный виновник сбежал в Англию
Темные времена
Лихие 90-е: спецпроект «Ленты.ру»
«Бессмертный полк» в Москве избавили от террористов
На жену полковника Захарченко завели дело о подделке доказательств
Напавшего на ведущую «Эха Москвы» отправили в психбольницу
Таможенник спрятал благодарность в коробку из-под чая
Все материалы
Наука и техника
Живые и мертвые
Потерянные снимки Великой Отечественной войны. Их не видел никто
Солнце мертвых
Самые мощные ядерные взрывы со всего мира
Хвосты и кресты
Как советская пропаганда унижала фашистов и их союзников
Второй российский МС-21 впервые полетел
Раскрыты сроки внедрения в России ядерных «Посейдонов»
У крыс нашли признаки человеческого сознания
Турецкий F-35 совершил первый полет
Все материалы
Спорт
Евгения Медведева«Свободы у нее не было»
Медведева покинула Россию ради канадца. Он поведет ее к золоту Олимпиады
Украинских болельщиков попросили отказаться от поездки на ЧМ-2018 и болеть дома
Тренер «Зенита» променял миллионы евро на работу в Италии
«Зенит» согласился отпустить итальянского тренера
Президент Аргентины отказался ехать на чемпионат мира в Россию
Невзоров поведает болельщикам «Зенита» о них самих
Самый титулованный футболист в истории пропустит чемпионат мира в России
Все материалы
Культура
Тревога и сострадание
Что происходило за кадром с легендами советского кино
«Российский феминизм стремится не договориться, а заставить»
Чем плохи авторки и режиссерки
Общество мертвых поэтов
Канны-2018. День 2: Цой и Майк глазами Серебренникова
Обнародованы скандальные обстоятельства смерти актера из «Спящих»
Актер из «Закрытой школы» и «Спящих» умер в 32 года
У звезды сериала «Сладкая жизнь» диагностировали рак
Вокалист группы Frightened Rabbit впал в депрессию, пропал и умер
Все материалы
Интернет и СМИ
Рай для педофилов
Дети научились оголяться и танцевать ради лайков. За ними наблюдают незнакомцы
Богом забытые
Фотографы расчехляют камеры в неожиданных местах и меняют мир
За доллар в час
На Острове свободы есть все, кроме интернета. Виновата Америка
Государственным СМИ дадут дополнительные миллионы рублей
Опасные расширения для Google Chrome заразили десятки тысяч пользователей
Познер поведал о горечи от «декоративного» Совета по правам человека
Фото похожего на пенис щенка признали порнографией и удалили
Все материалы
Ценности
Носи и сохрани
Во что христиане превратили моду
Ничего святого
Что творили звезды на самом безумном балу в мире
Гламурные подонки
Секс-символы эпохи сладких мальчиков, айфонов и глянца
Швейцарцы вернули классические пилотские часы
Часы украсили золотыми рыцарями
Меркель разозлила Карла Лагерфельда
Ким Кардашьян надела старый наряд Бейонсе
Все материалы
Путешествия
Нагнали шика
Богачи, вино, кутеж: репортаж из закрытых чертогов «Формулы-1»
Россияне разгромили турецкий отель в День Победы
Россиянка погибла на экскурсии в Черногории
Стали известны необычные туристические привычки Ким Чен Ына
Пилот раскрыл секреты выживания в авиакатастрофе
Туристов заманят на Эверест едой
Работники психбольницы открыли «Турдом» и пошли в поход
Все материалы
Из жизни
«Тюрьма — место расслабления и комфорта»
Старики мечтают попасть за решетку. Там можно спрятаться от скуки и нищеты
Палец в рот не клади
Люди мечтают попробовать этот загадочный напиток. В нем плавает человечина
«Русских тут называют боевой нацией»
Россиянин переехал в Китай с тремя детьми и не пожалел
Американка захотела крови возлюбленного и послала ему 65 тысяч сообщений
Семья французов чудом спаслась от стаи гепардов
Гигантский кактус убил отдыхающую пенсионерку
Китаец потратил состояние на уход за шерстью собаки
Все материалы
Ожидания и реальность
Каким мог быть лимузин Путина
Тест-драйв нового Lexus NX
Выясняем, что изменилось в японском кроссовере после рестайлинга
Все факты о внедорожнике Rolls-Royce
Рассекречен самый роскошный «Роллс» для бездорожья
«Камри» на раме?
Длительный тест рамной Toyota Fortuner. Часть 1
Украшенный 360 бриллиантами и часами «Харлей» оценили в 112 миллионов рублей
Вольфганг Порше рассказал о своих самых любимых машинах
Дизайнер «ВАЗа» придумал внешность внедорожника Rolls-Royce
Все материалы
Дотянулись до кармана
В Москве начали строить небоскребы с дешевым жильем. В чем подвох?
Капля в море
Россияне скупают жилье в Абхазии. Это опасно, но очень дешево
Зелень для Рамзана
В Грозном сажают не только «Приоры», но и деревья
Москва осталась без дешевых квартир
Рынку ипотеки предрекли скорый обвал
У Волочковой протекла крыша
Жителям Екатеринбурга выставили шокирующие счета за услуги ЖКХ
Все материалы