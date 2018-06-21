Россиянин влепил пощечину гаишнику за отказ от селфи и попал на видео

ОПЕР Слил / Telegram

В Зеленограде мужчина предложил полицейскому сделать совместное селфи, а затем влепил ему пощечину. Происходящее провокатор снял на видео, которое опубликовал Telegram-канал 338.

Действия мужчины подпадают под статью 318 Уголовного кодекса РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»), которая предусматривает максимальное наказание до пяти лет лишения свободы.

17 мая сообщалось, что суд приговорил к четырем годам колонии строгого режима жителя Свердловской области Сергея Крохалева, который порезал руку полицейскому, пытаясь вскрыть себе вены в отделе. Мужчину признали виновным в нападении на полицейского (часть 2 статьи 318 УК РФ).

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