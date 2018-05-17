Россиянин порезал полицейского за попытку помешать вскрыть вены

Талицкий районный суд Свердловской области приговорил к четырем годам колонии строгого режима местного жителя Сергея Крохалева, который порезал руку полицейскому, пытаясь вскрыть себе вены в отделе. Об этом в четверг, 17 мая, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По версии следствия, в октябре 2017 года пьяный Крохалев в служебном кабинете отдела регионального УМВД «демонстративно» пытался вскрыть себе вены перед тремя полицейскими. Один из сотрудников предпринял попытку остановить задержанного, но тот порезал ему руку.

По информации ведомства, Крохалев причинил полицейскому серьезную резанную рану, которую эксперты квалифицировали как вред здоровью средней тяжести. Суд признал мужчину виновным в нападении на полицейского (часть 2 статьи 318 УК РФ). Подсудимый отказался признать вину.

Ранее 17 мая стало известно, что житель поселка Нахабино (Московская область) попытался сбежать от полицейских по веревке из простыней, но разбился, упав с высоты шестого этажа.

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