Ограбившие ювелирные салон в Волгоградской области налетчики ранили полицейского

Неизвестные ограбили ювелирный салон в городе Камышине Волгоградской области на сумму более пяти миллионов рублей и ранили в голову преследовавшего их полицейского. Об этом в воскресенье, 18 июня, ТАСС сообщил замначальника пресс-службы областного главка МВД Антон Корнаухов.

«Трое неизвестных в масках ворвались в магазин и, угрожая оружием, похитили украшения, предварительно, на сумму пять миллионов рублей, — рассказал он. — Похитители уехали на автомобиле Chevrolet Niva. Полицейские попытались задержать автомобиль, открыв предупредительный огонь и стреляя по колесам». Корнаухов пояснил, что в результате ответной стрельбы был ранен страж порядка.

На территории региона введен план «Перехват». Полиция обратилась к населению с просьбой оказать помощь в поимке злоумышленников.