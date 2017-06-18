По факту ранения полицейского под Волгоградом возбуждено уголовное дело

В Волгоградской области возбуждено уголовное дело в связи с ранением сотрудника дорожно-патрульной службы, который пытался остановить автомобиль налетчиков на ювелирный салон. Об этом в воскресенье, 18 июня, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального следственного ведомства.

«В настоящее время потерпевший находится в больнице. К счастью, ранение оказалось не тяжелым, жизнь и здоровье полицейского у медиков опасения не вызывают. Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенных преступлений, принимаются меры по розыску злоумышленников», — рассказал собеседник агентства.

Уголовное дело возбуждено следственным управлением Следственного комитета по Волгоградской области по статье 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов»).

По словам представителя регионального СК, в город Камышин, где был ограблен ювелирный магазин, направлена следственно-оперативная группа областного управления СКР в составе следователей и руководства первого отдела по расследованию особо важных дел, а также опытных следователей-криминалистов ведомства.

18 июня неизвестные ограбили ювелирный салон в городе Камышине Волгоградской области на сумму более пяти миллионов рублей и ранили в голову преследовавшего их полицейского.

На территории региона введен план «Перехват». Полиция обратилась к населению с просьбой оказать помощь в поимке злоумышленников.