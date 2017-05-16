В Югре мужчина сжег миллион рублей при попытке вскрыть банкомат

Полиция города Нягань (ХМАО-Югра) возбудила уголовное дело в отношении 41-летнего местного жителя, попытавшегося вскрыть банкомат в больнице. Об этом во вторник, 16 мая, сообщила пресс-служба окружного управления МВД.

Расследование ведется по статьям 30 и 158 УК РФ («Покушение на совершение кражи»).

В дежурную часть полиции поступило сообщение о возгорании банкомата, установленного в городской поликлинике. В ходе оперативно-разыскных мероприятий выяснилось, что пожар произошел в результате неудачной попытки кражи денег.

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Находящийся в затруднительном финансовом положении мужчина проник в здание больницы через окно. Он вскрывал банкомат с помощью газорежущего оборудования, из-за чего началось возгорание. В результате были уничтожены один миллион 14 тысяч рублей. Мужчина стал задыхаться от дыма и запаниковал. Бросив свое оборудование, он скрылся с места преступления.

Сотрудники уголовного розыска установили его личность и задержали.

1 февраля московские полицейские задержали 30-летнего мужчину по подозрению в ограблении. Он пытался подорвать банкомат, где находилось более 10 миллионов рублей, при помощи пропана и петарды.