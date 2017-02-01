Появилось видео неудачной попытки взлома банкомата в Москве

Видео: 77.мвд.рф

В сети появилось видео неудачной попытки ограбления банкомата в Дмитровском районе Москвы. Кадры оперативной съемки в среду, 1 февраля, публикует пресс-служба столичного главка МВД.

30-летний подозреваемый попытался подорвать устройство, в котором находилось более 10 миллионов рублей, при помощи пропана и петарды. Довести преступление до конца злоумышленнику не удалось — он был задержан стражами порядка. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 30 УК РФ («Приготовление к преступлению и покушение на преступление») и статьей 158 УК РФ («Кража»).