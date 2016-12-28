В Москве преступник взорвал банкомат и похитил деньги

На северо-западе Москвы неизвестный проник в отделении банка, взорвал платежный терминал и похитил оттуда кассеты с деньгами. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах столицы.

Инцидент произошел в среду, 28 декабря, около 04:00 в отделении банка, расположенном в жилом доме №3 на Волоколамском шоссе. «Грабитель закачал в корпус банкомата газ, а после подорвал его. Из разрушенного терминала преступник забрал кассеты с деньгами и скрылся», — рассказал правоохранитель.

В пресс-службе столичного ГУ МВД РФ факт совершения преступления подтвердили, однако уточнять подробности не стали. «Устанавливается, были ли похищены деньги. Для определения всех обстоятельств преступления оперативники изымут записи камер видеонаблюдения», — добавили в ведомстве.

15 июня шестеро неизвестных в масках похитили 2,3 миллиона рублей из двух банкоматов на западе Москвы. 7 июня неизвестные взорвали банкомат «Райффайзенбанка» на Новокосинской улице.

27 мая сообщалось, что сотрудники столичной полиции задержали двух местных жителей и четверых уроженцев Молдавии, которые длительное время совершали кражи из банкоматов на территории различных регионов России. Злоумышленников поймали при закачке газа в оборудование, находящееся на Домодедовской улице.