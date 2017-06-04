Французская полиция задержала опасного грабителя Калаша

Полиции Франции удалось задержать 33-летнего грабителя Карима Л., который несколько месяцев скрывался от правоохранительных органов. Об этом сообщает газета Le Parisien. Опасный преступник после вооруженного ограбления в 2012 году получил кличку Калаш.
Тогда он со своими подельниками напал на дом, в котором проживала пожилая пара. Хозяин оказал им сопротивление, открыв огонь из охотничьего ружья. Однако налетчики убили его, буквально изрешетив из автоматов Калашникова.
Суд приговорил Карима к 13 годам тюремного заключения, но полгода назад его отпустили, поместив под судебный надзор. С тех пор убийца скрывался от правоохранительных органов.
2 июня также стало известно о задержании итальянскими карабинерами одного из боссов мафиозного клана Ндрангета Джузеппе Джорджи. Он находился в розыске 23 года. 22 марта сообщалось, что пойман главарь влиятельного клана Пелле-Воттари — Санто Воттари (Santo Vottari). 44-летний бандит числился в списке самых опасных преступников Европы и разыскивался Европолом. Он скрывался от правоохранительных органов на протяжении 10 лет. Его заочно приговорили к 30 годам тюремного заключения за убийства, нанесение тяжких телесных повреждений и участие в преступной организации.