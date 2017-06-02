В Италии задержан находившийся в бегах 23 года мафиози

Итальянские полицейские задержали одного из боссов мафиозного клана Ндрангета Джузеппе Джиорджи, который находился в розыске 23 года. Об этом сообщает Rai News.

Операция по поимке преступного авторитета прошла в его родном городке Сан-Лука, в регионе Калабрия на юге страны. По данным полицейских, Джиорджи вернулся сюда недавно. Вероятнее всего, он скрывался от итальянского правосудия в Дуйсбурге (Германия).

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В 1994 году преступник был приговорен к 28 годам и 9 месяцам тюрьмы за незаконный оборот наркотиков, но ему удалось бежать. До момента задержания Джиорджи входил в пятерку самых разыскиваемых итальянских мафиози.

22 марта сообщалось, что итальянские карабинеры поймали главаря влиятельного клана Пелле-Воттари — Санто Воттари (Santo Vottari). 44-летний бандит числился в списке самых опасных преступников Европы и разыскивался Европолом. Он скрывался от правоохранительных органов на протяжении 10 лет. Мужчину заочно приговорили к 30 годам тюремного заключения за убийства, нанесение тяжких телесных повреждений и участие в преступной организации.