На Сицилии убит один из главарей мафии

В сицилийском Палермо был убит один из главарей мафии 67-летний Джузеппе Даинотти. Об этом сообщает ANSA.

Свидетели рассказали, что преступление было совершено около 7:50 утра по местному времени (8:50 мск). «Я услышала два хлопка и подумала, что это дети балуются, взрывая петарды. Они это делают здесь постоянно», — рассказала одна из местных жительниц.

По ее словам, выглянув в окно, она увидела мужчину, который лежал на мостовой в луже крови, рядом с ним валялся велосипед.

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Через несколько минут на место происшествия прибыли полицейские и карабинеры. По словам представителей правоохранительных органов, убийц, скорее всего, было двое. Они скрылись на мотоцикле.

Как считают следователи, убийство Даинотти, вероятно, связано со сведением счетов и с новым витком криминальной войны между различными преступными кланами.

22 марта сообщалось, что итальянские карабинеры арестовали босса мафиозного клана Пелле-Воттари, который является частью одной из самых влиятельных преступных группировок в мире Ндрангета, Санто Воттари (Santo Vottari). 44-летний бандит числился в списке самых опасных преступников Европы и разыскивался Европолом. Он скрывался от правоохранительных органов на протяжении 10 лет. Мужчину заочно приговорили к 30 годам тюремного заключения за убийства, нанесение тяжких телесных повреждений и участие в преступной организации.