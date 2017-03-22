Итальянская полиция арестовала одного из самых опасных мафиози Европы

Итальянские карабинеры арестовали босса мафиозного клана Пелле-Воттари, который является частью одной из самых влиятельных преступных группировок в мире Ндрангета, Санто Воттари (Santo Vottari). Об этом в среду, 22 марта, сообщает LaC news 24.

44-летний мафиози числился в списке самых опасных преступников Европы и разыскивался Европолом. Он скрывался от правоохранительных органов на протяжении 10 лет. Мужчину заочно приговорили к 30 годам тюремного заключения за убийства, нанесение тяжких телесных повреждений и участие в преступной организации.

По данным издания, Воттари обнаружили в бункере в городе Бенестаре региона Калабрии. Преступник не сопротивлялся при аресте. Газета также опубликовала 20-секундный ролик с места его задержания.

Видео: LaC / YouTube

В 2006 году Воттари руководил так называемой рождественской резней в Италии. Тогда была убита Мария Странджио (Maria Strangio), жена босса враждующего с Пелле-Воттари клана Нирта-Странджио.

В январе сообщалось, что в Италии арестованы скрывавшиеся в подземном бункере боссы мафии Джузеппе Ферраро (Giuseppe Ferraro) и Джузеппе Креа (Giuseppe Crea). Они также входили в Ндрангету.

За несколько дней до этого стало известно, что власти страны провели спецоперацию, в ходе которой задержали 33 мафиози, состоявших в Ндрангете.