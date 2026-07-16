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17:39, 16 июля 2026Путешествия

Работу погранслужбы в России описали фразой «это отпугивает туристов»

Вице-президент АТОР: Погранслужба отпугивает иностранных туристов
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян описал работу погранслужбы страны фразой «это нервирует и отпугивает туристов». Об этом он рассказал в беседе с НСН.

По словам Мурадяна, абсолютным лидером по въездному турпотоку остается Китай, однако есть визитеры в том числе и из Европы. При этом иностранцев сильно отпугивает от поездок в РФ поведение сотрудников пограничной службы, отметил он.

«Наша пограничная служба очень пристально проверяет европейцев — до четырех часов задержки бывают на паспортном контроле. К сожалению, погранслужба так работает и с ближневосточными туристами. АТОР часто призывает пограничников как-то поменять подход, однако они ничего не объясняют. Просто отводят и говорят ждать. Потом задают несколько дежурных вопроса и опять приходится ждать», — объяснил Мурадян.

Ранее сообщалось, что иностранцы потратили на поездки в Россию более двух миллиардов долларов за первые три месяца 2026 года. Уточнялось, что эта сумма впервые превысила доковидный уровень (1,9 миллиарда долларов за первый квартал 2019 года) и стала максимальной с 2015 года.

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