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12:36, 15 июля 2026Путешествия

Иностранцы потратили на поездки в Россию миллиарды долларов

Иностранцы потратили на поездки в Россию более двух миллиардов долларов за три месяца
Алина Черненко

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Иностранцы потратили на поездки в Россию более двух миллиардов долларов за первые три месяца 2026 года. Об этом пишет Baza со ссылкой на данные Центробанка.

Уточняется, что эта сумма впервые превысила доковидный уровень (1,9 миллиарда долларов за первый квартал 2019 года) и стала максимальной с 2015 года. Больше иностранные гости тратили в нашей стране только в начале 2013 и 2014 годов. Крупнейший прирост среди всех стран показал Китай — плюс 42 тысячи поездок.

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По данным издания, сейчас каждый седьмой въездной турист — гражданин КНР. Всего жители этой страны, включая студентов и командировочных, оставили в России в первом квартале 200-300 миллионов долларов.

Рекорды побили и отдельные статьи расходов. Так, иностранные студенты потратили 650 миллионов долларов, а медицинский туризм прибавил 23 процента.

Ранее эксперты Ассоциации туроператоров России раскрыли стоимость отдыха в России для иностранцев. Цена за групповые туры начинается от тысячи долларов (70 тысяч рублей).

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