«Худшие туристы в истории». Россия отменила визы для китайцев. Почему в мире не любят путешественников из этой страны?

«Лента.ру»: В России ожидают увеличения турпотока из Китая после отмены виз

1 декабря Россия отменила визовый режим для жителей Китая. Теперь граждане Китайской Народной Республики (КНР) могут посещать страну по загранпаспортам и находиться в ней до 30 дней. Однако такому решению рады не все — в разных странах до сих пор бытует мнение, что китайские туристы грубят, не соблюдают правила приличия и громко кричат, что делает их самыми худшими гостями в мире. Соответствуют ли сегодняшние китайцы плохой репутации — разбиралась «Лента.ру».

Россия ждет кратного увеличения турпотока из Китая

По мнению исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майи Ломидзе, после отмены виз турпоток в Россию из Китая вырастет в два раз. В первую очередь китайцы устремятся на Дальний Восток и в крупные города — Москву, Санкт-Петербург и другие. Директор Ассоциации туристических агрегаторов Александр Брагин отметил, что у путешественников из Поднебесной большим спросом пользуются и малые муниципалитеты с богатой культурой и историей, например, Суздаль и Кострома. Помимо этого китайцы охотно посещают российские природные заповедники — курорты Карелии, Мурманской области и Байкал.

Сейчас китайские туристы занимают первое место среди всех туристических национальностей Артур Мурадян вице-президент АТОР

АТОР рассчитывает на кратное увеличение туристических поездок и в те города, где есть прямое авиасообщение с КНР. При этом финансовый эффект от безвиза между странами станет ощутим лишь весной-летом 2026 года.

Китайский турист фотографируется у фигур президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина на Арбате Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

«Делаю, что хочу». За что не любят туристов из Китая?

Оптимистичные взгляды на развитие туриндустрии пугают рядовых граждан тех стран, куда массово устремляются жители Поднебесной. По мнению путешественников и местных жителей, причина плохой репутации китайских туристов кроется в особенностях их менталитета. Так, большое раздражение вызывают возрастные китайцы, путешествующие группами: они громко кричат, не соблюдают очередей и правил, игнорируют предупреждения о запретах, разбрасывают мусор и безразлично относятся к другим.

Китайские туристы на Красной площади в Москве Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости

Эксперты отмечают, что китайские туристы не специально раздражают местных жителей. Чаще всего они даже не осознают, что могут кому-то мешать, так как привыкли ориентироваться на общепринятое поведение внутри собственной страны, культура которой разительно отличается от европейской из-за долгой изоляционной политики. Поэтому для них манеры неэтичного с точки зрения европейцев поведения являются нормой.

«Это менталитет "делаю, что хочу" и безразличия к другим, потому что именно так выжили те, кто пережил "Большой скачок" (экономическая и социальная кампания в Китае под руководством Мао Цзэдуна с 1958 по 1962 годы, — "Лента.ру"). Их дети учатся у них», — рассказал пользователь форума Reddit с ником @BigChinchilla62.

Китайская туристка на центральной площади Владивостока Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

По мнению путешествующих россиян, в китайской культуре не существует понятия «личное пространство». Жители КНР привыкли, что их всегда окружают люди, поэтому отстаивают идею, что «каждый сам за себя». Элементарные правила вежливости для них неэффективны, так как никто не станет упускать свой шанс, чтобы занять место.

Китайцы делают то же самое, что и дома, и делают это уже много лет. Поэтому за границей их поведение не сильно меняется. Особенно во время путешествия с группой — сила в числе Джули Чжоу путешественница

Путешественники из Китая действительно часто игнорируют запреты — они просто не понимают их. Например, для китайцев абсолютно нормально бросать мусор на землю и оставлять остатки еды, потому что они знают — кто-то обязательно приберет за ними.

Сложите все эти элементы вместе и вы получите худших туристов в истории. Но они делают это не намеренно. Просто они такие @Decado7 пользователь форума Reddit

Какие туристы устремятся в Россию из Китая?

Вид на дом в Прибайкальском национальном парке на побережье Байкала, Иркутская область Фото: Кирилл Шипицин / РИА Новости

Руководитель туроператора «Байкалов» Анатолий Казакевич в беседе с порталом TourDom заявил, что в Россию стали чаще приезжать «более обеспеченные и качественные» туристы из Китая по сравнению с теми, кто посещал регион до пандемии. «Меньший поток количественно, но чек в три-пять раз выше. То есть появились состоятельные туристы — семьи, люди более интеллигентные. Им интересны познавательные туры и акцент на природных красотах», — добавил Казакевич.

Надо понимать, что сейчас может существенно измениться портрет китайского туриста в сторону более молодого, индивидуального путешественника, чем группового, возрастного Артур Мурадян вице-президент АТОР

Турэксперты отмечают, что раньше гости из Китая посещали РФ большими группами — по 20-50 человек. Однако сейчас они стали намного меньше, значительно вырос поток самостоятельных путешественников.

Китайские туристы во время экскурсии по залам Государственного Эрмитажа, Санкт-Петербург Фото: Петр Ковалев / ТАСС

«Молодое поколение китайских туристов — это совсем другая порода. Конечно, есть те, кто бесконечно делают селфи, но многие — весьма предприимчивые путешественники, жаждущие познать мир. Они в большинстве своем немного застенчивы, но большинство из них открыты для общения», — объяснила путешественница Джули Чжоу.

Чего ждать при общении с китайскими туристами?

Чтобы найти точки соприкосновения с китайским туристом и его культурой, необходимо в первую очередь держать собственное «лицо»: не насмехаться над Китаем и его жителями, уважительно относиться к гостям и не критиковать манеру их поведения. Жители КНР гораздо больше ценят сдержанность в эмоциях, чем может показаться на первый взгляд. Так, первое впечатление для китайца «дороже всего»: житель Поднебесной оценит попытку заговорить на его родном языке, но не будет рад указанию на него пальцем — этот жест считается в Китае оскорбительным. Китайцы лучше понимают объяснения на схемах и маршрутах в телефоне.

При этом они весьма суеверны и не примут подарок в виде часов, который ассоциируется у них со смертью, или в виде зонта — он созвучен с китайским словом «несчастье». Важно не дарить азиатам острые предметы или любые сувениры из четырех штук — эта цифра по-китайски звучит как слово «смерть». Поэтому в больницах и других зданиях в КНР нет палат и этажей с четверками.

Могут подбежать, потрогать руку или волосы, сфотографироваться — все это из чистого любопытства Елена Лисейкина российская тревел-блогерша

Гости из Поднебесной всегда предпочитают запечатлеть момент на фото. Китайцы без стеснений могут попросить сфотографироваться вместе и даже потрогать волосы, если посчитают цвет необычным — это признак не агрессии, а доброжелательности. «Помню свой опыт: путешествовала с двумя детьми четырех-пяти лет, светловолосыми и голубоглазыми. Для китайцев они были как живые куклы. При любом удобном случае с нами фотографировались, детей трогали, пытались взять за руку или погладить по голове», — поделилась россиянка Елена Лисейкина.

Китайские туристы на Дворцовой площади Фото: Павел Каравашкин / Коммерсантъ

Почему китайские туристы любят Россию?

В первую очередь цель поездки азиатов в Россию — культурно-познавательный туризм. Они посещают российские достопримечательности: музеи, галереи, балет. Свежим трендом стали мастер-классы по приготовлению русских блюд или роспись матрешки. При этом не все китайцы предпочитают гастро-туризм, многие продолжают есть китайскую еду в поездках.

Турист из Китая в музее трепанга, Владивосток Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Кроме того, туристы из КНР едут за покупками: они скупают янтарь, который называют «северным золотом» и верят в его целебные свойства, меха и ювелирные украшения. В любом городе они охотно покупают туристическую продукцию, а женщины — косметику. Присутствие китайских туристов увеличивается в несколько раз в числах до и после Китайского Нового года.

Турист из Китая в аэропорту Шереметьево Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

При этом, по мнению основателя и генерального директора сервиса необычных локаций wow-atlas.com Павла Волобуева, из-за запрета на отдых в стиле «милитари» в КНР жители этой страны охотно едут в Россию, чтобы примерить военную форму. Так, китайцам очень нравится, что в РФ можно пострелять, покататься на военном ЗИЛе или танке, а также попробовать полевую кухню и посетить экскурсии, посвященные Великой Отечественной войне.