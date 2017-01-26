В Италии задержаны 33 мафиози

Итальянские власти провели спецоперацию, в ходе которой были задержаны 33 участника преступной группировки, входящей в мафиозный клан Ндрангета. Об этом сообщает Rai News.

Подозреваемым предъявлены обвинения в отмывании денег, торговле наркотиками, создании фиктивных предприятий и покушении на убийство, совершенные в составе организованной преступной группы.

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В основном свою деятельность преступники осуществляли на юге страны, в провинции Ломбардия. В то же время они контролировали один из овощных рынков в Милане, а также имели прочные связи с американскими криминальными сообществами.

В ходе обысков у подозреваемых были изъяты деньги и ценности на сумму 40 миллионов евро.

24 мая прошлого года в Италии была проведена крупная полицейская операция, в результате которой в руки сотрудников правоохранительных органов попали 57 активных членов мафии. Участники преступного сообщества принадлежат к клану Аугусто Ла Торре, который, в свою очередь, входит в неаполитанскую мафию — каморру.